Godda News: ट्रैक्टर चोरी कांड का खुलासा, चोरी का ट्रैक्टर-ट्रेलर बरामद, पांच गिरफ्तार
Godda News: गोड्डा। सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज ट्रैक्टर चोरी मामले का पुलिस नें उद्भेदन करते हुए चोरी गए महिंद्र ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को गोड्डा। सुंदरपहाड़
Godda News: गोड्डा। सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज ट्रैक्टर चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए चोरी गए ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को बरामद कर लिया है। मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मानव आसूचना एवं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर और ट्रेलर को बरामद किया। पुलिस के अनुसार 21 जुलाई 2026 की रात सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के महुआटांड गांव निवासी परमानंद साह के घर से महिंद्रा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में सुंदरपहाड़ी थाना कांड संख्या 20/2026, धारा 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार आरोपितों में सचिन कुमार उर्फ भोला, नवनीत कुमार राणा, अजय पाल, आलोक कुमार पाल तथा प्रह्लाद गोराय शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि नवनीत कुमार राणा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों एवं वाहन चोरी गिरोह के संबंध में अनुसंधान जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।