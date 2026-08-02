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Godda News: ट्रैक्टर चोरी कांड का खुलासा, चोरी का ट्रैक्टर-ट्रेलर बरामद, पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा। सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज ट्रैक्टर चोरी मामले का पुलिस नें उद्भेदन करते हुए चोरी गए महिंद्र ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को गोड्डा। सुंदरपहाड़

ट्रैक्टर चोरी कांड का खुलासा, चोरी का ट्रैक्टर-ट्रेलर बरामद, पांच गिरफ्तार
ट्रैक्टर चोरी कांड का खुलासा, चोरी का ट्रैक्टर-ट्रेलर बरामद, पांच गिरफ्तार

Godda News: गोड्डा। सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज ट्रैक्टर चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए चोरी गए ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को बरामद कर लिया है। मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मानव आसूचना एवं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर और ट्रेलर को बरामद किया। पुलिस के अनुसार 21 जुलाई 2026 की रात सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के महुआटांड गांव निवासी परमानंद साह के घर से महिंद्रा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में सुंदरपहाड़ी थाना कांड संख्या 20/2026, धारा 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तार आरोपितों में सचिन कुमार उर्फ भोला, नवनीत कुमार राणा, अजय पाल, आलोक कुमार पाल तथा प्रह्लाद गोराय शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि नवनीत कुमार राणा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों एवं वाहन चोरी गिरोह के संबंध में अनुसंधान जारी है।

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