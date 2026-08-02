Godda News: रिमांड पर आरोपी से पूछताछ में अपहरण कांड का खुलासा, दामाद ने की सास की हत्या

Godda News: पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के अपहरण कांड में पुलिस ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी रामू सोरेन ने अपनी सास की हत्या कर शव को जलाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मौके से मृतका के अवशेष और अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है।

Godda News: पोड़ैयाहाट, एक संवाददाता। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बहुचर्चित अपहरण कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। न्यायालय से रिमांड पर लेकर की गई कड़ी पूछताछ में मुख्य आरोपी रामू सोरेन ने अपनी सास सुकूर मुनी हांसदा की हत्या कर शव को बिहार के बौंसी थाना क्षेत्र स्थित तेतरिया बहियार के समीप चट्टान के पास पुआल के ढेर में रखकर जलाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से महिला के अवशेष, हड्डियां, पैर का बिछिया, हाथ की अंगूठी, चूड़ी के टुकड़े तथा एक गोल चूड़ी बरामद की है।

पुलिस की जाँच पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी सुहागिन हेंब्रम को उसकी सास उसके साथ ससुराल नहीं भेजती थी। आरोपी का आरोप है कि उसकी सास पत्नी को अन्य लोगों के साथ केरल भेज देती थी। इसी रंजिश में उसने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, घटना 14 फरवरी की शाम की है। इसके बाद मृतका के पति महेंद्र हेंब्रम ने पोड़ैयाहाट थाना में पत्नी के अपहरण की शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर पीड़ित परिवार राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी से मिला। उनके हस्तक्षेप के बावजूद मामला दर्ज नहीं होने पर परिवार ने न्यायालय की शरण ली।

मामले की कार्रवाई न्यायालय में परिवाद दायर होने के बाद 13 अप्रैल को पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 47/26 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की। न्यायालय से निर्गत इश्तिहार भी आरोपी के घर चिपकाया गया, लेकिन वह लगातार फरार रहा। अंततः बीते बुधवार को कांड के अनुसंधानकर्ता रजनीश कुमार पुलिस टीम के साथ केरल पहुंचे और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी रामू सोरेन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामले का खुलासा गुरुवार को न्यायालय से रिमांड पर लेकर पुलिस ने आरोपी से सघन पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अब आरोपी के सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले की जांच अभी जारी है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों एवं अमवार गांव के ग्रामीणों ने हत्यारा दामाद पर कडी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.