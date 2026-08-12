Godda News: राहगीरों को लूटने निकले तीन अपराधी गिरफ्तार, दो देसी कट्टा जब्त

Godda News: पथरगामा थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट करने की योजना बना रहे तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो देसी कट्टा और एक पल्सर बाइक बरामद हुई है। आरोपितों की पहचान भोला सिंह, नीतेश पंडित और पप्पु पंडित के रूप में हुई है। पुलिस उनकी आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है।

Godda News: पथरगामा थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट की योजना बना रहे तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो देसी कट्टा और एक पल्सर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान भोला सिंह उर्फ प्रेमशंकर सिंह, नीतेश पंडित और पप्पु पंडित के रूप में बतायी गयी है। पुलिस अब तीनों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनका किसी अन्य आपराधिक गिरोह से संबंध है या नहीं। मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पथरगामा थाना क्षेत्र के तेलनी मोड़ हाईवे के समीप एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों की नजर बाइक सवार के कमर में लगे अवैध हथियार पर पड़ी। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गयी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया गया कि दुर्घटना में घायल एक युवक ने पूछताछ के दौरान अपना नाम भोला सिंह उर्फ प्रेमशंकर सिंह बताया। पुलिस को उस पर संदेह हुआ तो उससे उसके साथियों और घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रेमशंकर ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी नीतेश पंडित और पप्पु पंडित के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। तीनों राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

घायल साथी के बारे में भी दी जानकारी पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान प्रेमशंकर सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद घायल नीतेश पंडित और पप्पु पंडित को इलाज के लिए पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अस्पताल में तलाश किया और उन्हें अपनी निगरानी में लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को दोनों के पास से भी एक अवैध हथियार बरामद हुआ।

पुलिस की जांच एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में तीनों आरोपितों ने पथरगामा क्षेत्र में पहले भी देशी कट्टा दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब उनके द्वारा पूर्व में की गयी घटनाओं की जानकारी जुटा रही है। इसके लिए संबंधित मामलों और थानों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

हाईवे पर राहगीरों को बनाते थे निशाना पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी है कि आरोपित हथियार के बल पर राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस को आशंका है कि तीनों बदमाश हाईवे और सुनसान स्थानों पर राहगीरों को निशाना बनाते थे। अपराध की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही पल्सर बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनकी पूरी आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। पुराने मामलों में उनकी भूमिका, साथियों और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। मामले को लेकर पथरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है।अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी अभियान में पथरगामा थाना प्रभारी कृष्णा साहा, रवि किस्कू, नारद कुमार, गौरव कुमार, ज्योति कुमार तिवारी सहित सअनि अनिल कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही।