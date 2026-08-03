Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Godda News: छह वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

Godda News: पोड़ैयाहाट थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत विभिन्न गांवों में छापेमारी कर छह वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मारपीट और मोटरसाइकिल लूट के मामले शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और पुलिस ने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया।

Godda News: छह वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Godda News: पोड़ैयाहाट।एक संवाददाता पोड़ैयाहाट थाना पुलिस ने शनिवार देर शाम समकालीन अभियान के तहत विभिन्न गांवों में छापेमारी कर अलग अलग मामलों के छह वारंटियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि अराजीकिता पसई गांव निवासी अनंत लाल राय, कमल राय एवं बंगाली राय, कस्तुरी गांव निवासी नकुल यादव और विकास यादव तथा कमराढोल गांव निवासी गुलाबी हेंब्रम को गिरफ्तार किया गया। अनंत लाल राय, कमल राय, बंगाली राय, नकुल यादव और विकास यादव के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज है, जबकि गुलाबी हेंब्रम मोटरसाइकिल लूट मामले का वारंटी था। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निर्गत था।

ये भी पढ़ें:Kannauj News: छह भगोड़े वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

पुलिस काफी दिनों से इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि फरार वारंटियों एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थाना क्षेत्र में विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।