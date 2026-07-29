Godda News: स्कूल और घरों में चोरी का खुलासा ,दो शातिर चोर गिरफ्तार, 6 समरसेबल पंप सहित भारी मात्रा में सामान बरामद

Godda News: गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्कूलों और घरों में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया। दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया और चोरी के सामान जैसे समरसेबल पंप, बैटरी, और इन्वर्टर बरामद किए गए। इस कार्रवाई को जिला में चल रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

Godda News: गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बीते दिनों स्कूलों और ग्रामीणों के घरों में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के छह समरसेबल पंप, दो इन्वर्टर, एक बड़ी बैटरी, चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले कई औजार बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घाट मंजवारा गांव तथा लुकलुकी गर्ल्स स्कूल से समरसेबल पंप चोरी होने और लुकलुकी ब्राह्मण टोला में दो घरों से बैटरी एवं इन्वर्टर चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। इन मामलों में गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 126/2026, 127/2026 एवं 129/2026 अज्ञात चोरों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे।

पुलिस की विशेष छापेमारी लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी तथा चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए अभियान शुरू किया गया। छापेमारी टीम द्वारा गुप्त सूचना एकत्र करने के दौरान जानकारी मिली कि दो युवक हरना चौक के समीप कम कीमत पर बैटरी और इन्वर्टर बेचने की फिराक में हैं। पुलिस वाहन को देखते ही दोनों युवक भागने लगे। पुलिस बल ने पीछा कर एक युवक को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम रतन कुमार मांझी (22 वर्ष), पिता रामेश्वर मांझी, निवासी माल डुमरिया, थाना गोड्डा मुफस्सिल बताया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घाट मंजवारा और लुकलुकी गर्ल्स स्कूल से समरसेबल पंप तथा लुकलुकी ब्राह्मण टोला के दो घरों से बैटरी और इन्वर्टर चोरी करने की बात स्वीकार कर ली।

बरामद किए गए सामान अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से चोरी के दो इन्वर्टर और एक बड़ी एक्साइड कंपनी की बैटरी बरामद की। इसके अलावा चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल किए गए आरी, प्लास, हथौड़ी, छोटा गड़ासा, रेंच और लोहे का पेचकस भी जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी सोनू मिर्धा के पास तथा अन्य स्थानों से कुल छह समरसेबल पंप भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन कुमार मांझी (22 वर्ष) और सोनू मिर्धा (19 वर्ष), दोनों निवासी माल डुमरिया के रूप में हुई है। डीएसपी जेपीएन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बरामद समरसेबल पंपों में तीन एल इकोजेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक ओसवाल, एक सिल्वर तथा एक सीआरआई पीवीपीएमएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पंप शामिल है। इसके अलावा एक मैक्रोटेक कंपनी का सफेद इन्वर्टर, एक लूमिनस कंपनी का नीला इन्वर्टर, एक बड़ी एक्साइड बैटरी और चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि इस चोरी गिरोह में अन्य अपराधियों की भी संलिप्तता सामने आई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में सदर अंचल निरीक्षक मधुसूदन मोदक, मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा, पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार गुप्ता, राजेश रंजन, परवेज अंसारी, सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार ठाकुर, मनोज कुमार मंडल, सीताराम महतो सहित मुफस्सिल थाना के रिजर्व गार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस सफलता को जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।