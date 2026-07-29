Godda News: सास को किडनैप करने वाला केरल से गिरफ्तार
Godda News: पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण मामले के फरार आरोपी रामू सोरेन को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया। उनकी ससुर द्वारा शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ था। आरोपी लंबे समय से फरार था, लेकिन पुलिस को उसकी केरल में मौजूदगी की सूचना मिली। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Godda News: पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण मामले के फरार आरोपी को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी राजपुरा गांव निवासी दुखन सोरेन का पुत्र रामू सोरेन है।
शिकायत और प्राथमिकी
जानकारी के अनुसार, पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 47/26 में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत रामू सोरेन को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामले में आरोपी के ससुर महेंद्र ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का अपहरण कर रामू सोरेन अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया
मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी केरल में रह रहा है।
न्यायिक प्रक्रिया
सूचना के सत्यापन के बाद मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रजनीश कुमार केरल पहुंचे और वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर पोड़ैयाहाट थाना लाया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुधवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि अपहरण मामले पर अभियुक्त से पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड पर लिया जाएगा और अपहरण मामले का खुलासा किया जाएगा
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