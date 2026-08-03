Godda News: गणेश पूजा व नवनिर्माण दुर्गा मंदिर को लेकर की गई बैठक
Godda News: बोआरीजोर दुर्गा मंदिर परिसर में गणेश पूजा की तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई। 14 सितंबर को होने वाली पूजा के लिए लाइट, साउंड, प्रतिमा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। नव निर्माण दुर्गा मंदिर को भी बड़ा और भव्य रूप दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने सहयोग की अपील की।
Godda News: बोआरीजोर प्रतिनिधि। बोआरीजोर बोआरीजोर दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को बैठक में आगामी 14 सितंबर को होने वाले गणेश पूजा के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों ने लाइट, साउंड, प्रतिमा, कलश यात्रा सहित बच्चों की प्रतियोगिता, साफ सफाई, प्रसाद वितरण सहित पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता भोला साह उर्फ ने की। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि इस वर्ष गणेश पूजा भव्य रूप से किया जाएगा । पूजा स्थल पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
नव निमार्ण दुर्गा मंदिर
वही नव निर्माण दुर्गा मंदिर को लेकर भी चर्चा की गई। कहा गया की मंदिर काफी छोटा होने के कारण काफी दिक्कत हो रही थी। इसी को देखते हुए तोड़कर पुनः बड़ा और भव्य आकर्षक रूप के साथ बनाया जा रहा है। जिसमें अच्छी लाइट के साथ-साथ अन्य जरूरी चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। जिसमें ग्रामीण से चंदा संग्रह भी की जा रही है। दुर्गा मंदिर पूजा समिति ने समाज के युवको को नवनिर्माण मंदिर में सहयोग की अपील की है। इस मौके पर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सुनील साह, ओम प्रकाश गुप्ता, विपिन भगत, माखन साह, विष्णु भगत, नीरज ठाकुर, चंदन कुमार, अनीश कुमार, गिरधारी रक्षित, मोहित कुमार, निकेश कुमार सहित मौजूद थे।
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