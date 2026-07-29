Godda News: बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत मूंगफली बीज का वितरण
Godda News: सुंदरपहाड़ी में विरसा फसल योजना के तहत 40 किसानों के बीच मूंगफली बीज का वितरण किया गया। प्रखंड प्रमुख प्रमिला टुडू और तिलाबाद मुखिया ने किसानों को उन्नत बीज देकर उनकी आमदनी दोगुनी करने में मदद की। वैज्ञानिक खेती और जैविक खाद के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया गया।
Godda News: सुन्दरपहाड़ी में विरसा फसल योजना के अंतर्गत करीब 40 किसानों के बीच मूंगफली बीज का वितरण प्रखंड प्रमुख प्रमिला टुडू एवं तिलाबाद मुखिया के द्वारा वितरण किया गया।जिसमें तिलाबाद एवं बड़ा सिंदरी ग्राम के किसान सम्मिलित हुए। किसान उन्नत किस्म का बीज पाकर किसानों ने काफी खुशी जाहिर की एवं सरकार की इस योजना का सराहना करते हुए कहा कि इससे किसानों को अपनी आमदनी दुगनी करने में मदद मिलेगी। साथ ही ब्लॉक चयन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को बीच वितरन किया गया। वहीं बिटियम श्री कुमार ने कहा कि मूंगफली के बेहतर पैदावार के लिए वैज्ञानिक खेती बीज उपचार एवं जैविक खाद का प्रयोग करने का प्रयोग करने का सलाह दिया।
मौके पर बिटियएम सलेंदर कुमार एवं उद्यम मित्र कनक लाल साह एवं दर्जनों किसान उपस्थित थे।
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