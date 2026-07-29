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Godda News: भू अर्जन की ओर से आयोजित विशेष शिविर में अफरातफरी का माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा-पीरपैंती नई रेलवे लाइन निर्माण हेतु मंगलवार को विशेष शिविर लगाया गया। कर्मियों के देर से पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बीडीओ अभिनव कुमार ने व्यवस्था ठीक की। रैयतों को मुआवजे का दोगुना भुगतान किया जाएगा। भारी भीड़ के कारण तीन अलग-अलग स्टॉल लगाए गए।

Godda News: भू अर्जन की ओर से आयोजित विशेष शिविर में अफरातफरी का माहौल

Godda News: गोड्डा-पीरपैंती नई बीजी रेलवे लाइन निर्माण (महागामा से मेहरमा) हेतु मंगलवार को भी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में जिला भू अर्जन शाखा की ओर से विशेष शिविर लगाया गया। निर्धारित समय से करीब दो घंटे विलंब से कर्मियों के पहुंचने के कारण काफी अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल रहा। सुबह से ही काफी संख्या में रैयत कार्यालय में जमा हो गए थे। कर्मियों के कार्यालय आने के साथ ही सभी रैयत एक साथ स्टॉल के सामने जमा हो गए। बाद में बीडीओ अभिनव कुमार की पहल पर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। जिसके बाद रैयत अपनी बारी के इंतजार में कतार में खड़े हुए।

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भुगतान की प्रक्रिया

इस दौरान अंचल क्षेत्र के करीब डेढ़ दर्जन मौजा के घोषित अवार्डी को भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति, बंध पत्र एवं आवश्यक कागजात प्राप्त करने के लिए उनकी उचित पहचान करते हुए उनसे प्राप्त क्षतिपूर्ति बंध पत्र पर हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया की गई। इसमें सैकड़ो की संख्या में रैयत शामिल थे। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जमीन का मुआवजा जमीन मालिक को तथा जमीन खरीदकर उस पर मकान बनाने वाले को उनके अनुमानित कीमत का दो गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसे लेकर सुबह से ही दर्जनों की संख्या में रैयत प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आकर जमा हो गए। रैयतों की भारी भीड़ को देखते हुए तीन अलग-अलग स्टॉल लगाए गए। जिसमें रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर आलोक कुमार, कौशल कुमार, आलोक किशोर तथा जिला भू-अर्जन शाखा की ओर से प्रधान सहायक राकेश कुमार झा, सहायक चंडी चरण, नितेश राज, अमीन मानिक कुमार साह, सीआई लोकनाथ गोंड, सत्येंद्र कुमार ठाकुर, अनुसेवक राजकुमार मोदी व विमल कुमार उपस्थित थे।

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सामान्य प्रश्न

गोड्डा-पीरपैंती रेलवे लाइन निर्माण के शिविर में कितनी भीड़ थी?
गोड्डा-पीरपैंती रेलवे लाइन निर्माण के शिविर में भारी भीड़ थी।
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