Godda News: शिव दयाल सिंह ने संभाला गोड्डा नगर थाना प्रभारी का पदभार

Godda News: गोड्डा नगर थाना में सोमवार को नए थाना प्रभारी के रूप में पुलिस अवर निरीक्षक शिव दयाल सिंह ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाना के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग से संबंधित जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक सह पूर्व नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने नए थाना प्रभारी शिव दयाल सिंह का बुके देकर स्वागत किया। दोनों पुलिस पदाधिकारियों के बीच क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, थाना क्षेत्र में लंबित मामलों तथा कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारी शिव दयाल सिंह ने कहा कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण, आम लोगों की सुरक्षा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर भी जोर दिया। साथ ही आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। वहीं, पूर्व नगर थाना प्रभारी दिनेश महली के कार्यकाल के दौरान थाना क्षेत्र में किए गए कार्यों की भी चर्चा हुई। पदभार हस्तांतरण के दौरान थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। नए थाना प्रभारी के पदभार संभालने के बाद पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। नगर थाना की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही शिव दयाल सिंह के सामने शहर में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, अपराध नियंत्रण तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रखने की उम्मीद जताई जा रही है।