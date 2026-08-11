Godda News: शिव दयाल सिंह ने संभाला गोड्डा नगर थाना प्रभारी का पदभार, पूर्व थाना प्रभारी दिनेश महली ने किया स्वागत
Godda News: गोड्डा नगर थाना में नए थाना प्रभारी के रूप में पुलिस अवर निरीक्षक शिव दयाल सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने थाना के अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। शिव दयाल सिंह ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण, आम लोगों की सुरक्षा और जनता का विश्वास मजबूत करना उनकी प्राथमिकताएं होंगी।
Godda News: गोड्डा नगर थाना में सोमवार को नए थाना प्रभारी के रूप में पुलिस अवर निरीक्षक शिव दयाल सिंह ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाना के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग से संबंधित जानकारी ली।
नए थाना प्रभारी का स्वागत
इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक सह पूर्व नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने नए थाना प्रभारी शिव दयाल सिंह का बुके देकर स्वागत किया। दोनों पुलिस पदाधिकारियों के बीच क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, थाना क्षेत्र में लंबित मामलों तथा कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई।
शिव दयाल सिंह की प्राथमिकताएं
पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारी शिव दयाल सिंह ने कहा कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण, आम लोगों की सुरक्षा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है।
लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर
उन्होंने थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर भी जोर दिया। साथ ही आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही।
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