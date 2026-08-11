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Godda News: अभिनव आनंद ने महागामा थाना प्रभारी का पदभार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा थाना के नए थाना प्रभारी अभिनव आनंद ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ परिचय किया और क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शांति बनाए रखने, आम लोगों की समस्याओं का समाधान और अपराध नियंत्रण के लिए समर्पित रहने का आश्वासन दिया।

Godda News: अभिनव आनंद ने महागामा थाना प्रभारी का पदभार संभाला

Godda News: महागामा थाना के नए थाना प्रभारी अभिनव आनंद ने सोमवार को विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाना के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों से परिचय प्राप्त किया तथा क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली।नए थाना प्रभारी अभिनव आनंद ने कहा कि थाना क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के साथ-साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार काम करेगी। क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने पुलिसकर्मियों को आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और सूचना तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया।

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साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके निष्पादन में तेजी लाने पर भी जोर दिया।थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संबंध होने से अपराध नियंत्रण में काफी मदद मिलती है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध से जुड़ी जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की।अभिनव आनंद के पदभार ग्रहण करने पर थाना के पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने उनका स्वागत किया। मौके पर थाना के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।

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