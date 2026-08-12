Godda News: पथरगामा के नए सीडीपीओ बने अभिनव रंजन, पारदर्शिता के साथ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का दिया भरोसा
Godda News: पथरगामा प्रखंड में नवपदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अभिनव रंजन ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार की जिम्मेदारी को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
Godda News: पथरगामा प्रखंड में नवपदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) अभिनव रंजन ने मंगलवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह पूर्व प्रभारी सीडीपीओ नितेश कुमार गौतम ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। पदभार ग्रहण करने के बाद सीडीपीओ अभिनव रंजन ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।मौके
पर जिला कार्यपालक दंडाधिकारी अभय झा, प्रमुख अवधेश साह,बीपीओ अमरेंद्र पंडित, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सन्नी कुमार तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण कुमार पांडेय सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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