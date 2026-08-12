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Godda News: लंबे समय बाद बसंतराय को मिली नई सीडीपीओ, नेहा कुमारी ने संभाला पदभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बसंतराय प्रखंड में नेहा कुमारी ने लंबे समय से रिक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) का पद संभाला है। इससे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास सीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार था। नेहा ने कहा कि वह विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Godda News: लंबे समय बाद बसंतराय को मिली नई सीडीपीओ, नेहा कुमारी ने संभाला पदभार

Godda News: बसंतराय प्रखंड में लंबे समय से रिक्त पड़े बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के पद पर नेहा कुमारी ने योगदान देकर पदभार संभाल लिया है। इससे पहले सीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी श्रीमान मरांडी के पास था। नई सीडीपीओ के योगदान से प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, बच्चों के पोषण तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। नेहा कुमारी ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी।

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