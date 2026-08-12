Godda News: लंबे समय बाद बसंतराय को मिली नई सीडीपीओ, नेहा कुमारी ने संभाला पदभार
Godda News: बसंतराय प्रखंड में नेहा कुमारी ने लंबे समय से रिक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) का पद संभाला है। इससे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास सीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार था। नेहा ने कहा कि वह विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Godda News: बसंतराय प्रखंड में लंबे समय से रिक्त पड़े बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के पद पर नेहा कुमारी ने योगदान देकर पदभार संभाल लिया है। इससे पहले सीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी श्रीमान मरांडी के पास था। नई सीडीपीओ के योगदान से प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, बच्चों के पोषण तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। नेहा कुमारी ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।