Godda News: ईद ए मिलाद पर 29वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता 23 अगस्त को

Godda News: ईद ए मिलाद के अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन, गोड्डा द्वारा आयोजित 29वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। प्रतियोगिता 23 अगस्त को स्थानीय कोर्ट परिसर में होगी। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं निःशुल्क भाग ले सकेंगे। आयोजकों ने विस्तार से प्रतियोगिता के संचालन का वर्णन किया।

Godda News: ईद ए मिलाद के अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन, गोड्डा द्वारा आयोजित 29वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर अब्दुल कलाम आजाद के आवास पर बैठक हुई। अध्यक्षता पूर्व बैंक प्रबंधक विजय कुमार चौबे ने की। निर्णय लिया गया कि प्रतियोगिता 23 अगस्त को स्थानीय कोर्ट परिसर के सभागार में होगी। प्रतिभागियों को 20 अगस्त तक सचिव अबुल कलाम आजाद के पास नाम लिखवाना होगा। जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा मदरसों के छात्र छात्राओं को भाषण, स्तुति गीत एवं क्विज प्रतियोगिता में निःशुल्क भाग लेने का अवसर मिलेगा।

प्रतियोगिता के पुरस्कार बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सचिव अबुल कलाम आजाद ने बताया कि यह आयोजन पिछले 28 वर्षों से सामाजिक एकता, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण रहा है।

आयोजकों की भूमिका संयोजक अजीत कुमार सहाय एजीपी, अधिवक्ता दिलीप तिवारी और मीडिया प्रभारी प्रीतम गाडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रतियोगिता संचालन व प्रतिभागी चयन की जिम्मेदारी जावेद अख्तर एवं मोहम्मद इम्तियाज अहमद, साज-सज्जा की जय किशोर ठाकुर, जयकांत राउत एवं मोहम्मद जब्बार आलम को दी गई। साउंड सिस्टम मोहम्मद इस्लाम एवं इबरार आलम तथा जलपान चंद्र पंडित, राजू अयान एवं अर्श संभालेंगे। संचालन अजीत कुमार सहाय और धन्यवाद ज्ञापन तुफैल खान ने किया। बैठक में विजय कुमार चौबे, तुफैल खान, अजीत कुमार सहाय, जावेद अख्तर, अब्दुल सलाम, इबरार आलम, जयकांत राउत, मोहम्मद जब्बार आलम, चंद्र पंडित, दिनकर कुमार, रहमान, प्रीतम गाडिया, मोहम्मद इम्तियाज अहमद, मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल कलाम आजाद, रानू कुमार वर्मा, हर्ष आजाद, विकास कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।