Godda News: खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के पदाधिकारीयों, कर्मियों के विरुद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करें

Godda News: गोडडा जिले में खाद्य सुरक्षा पर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की चर्चा हुई। उपायुक्त ने खाद्यान्न वितरण में असंतोष व्यक्त किया और आवश्यक निर्देश दिए। सभी पीडीएस दुकानों के निरीक्षण और गोदामों के सत्यापन की बात भी कही गई।

Godda News: गोडडा प्रतिनिधि । समाहरणालय सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की चर्चा बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, पीवीटीजी परिवारों के लिए संचालित डाकिया योजना, आधार सीडिंग, ई केवाईसी, नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री चना-दाल वितरण योजना सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान एनएफएसए के अंतर्गत राशन वितरण में धीमी प्रगति वाले प्रखंड पथरगामा, सुंदरपहाड़ी, बौआरीजोर ठाकुरगंगटी पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने हर महीने के 25 तारीख से पूर्व शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने एवं खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के पदाधिकारीयों,कर्मियों के विरुद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त के निर्देश उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र लाभुक को समय पर खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए तथा जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त ने सभी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्यान्न भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह सभी गोदामों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने, समय पर खाद्यान्न उठाव एवं वितरण तथा परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर औचक निरीक्षण कराने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।

बैठक में शामिल सदस्य बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री निशा तिर्की , संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति कार्यालय के कर्मी गण मौजूद रहे।