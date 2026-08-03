Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Godda News: नाबालिग से मारपीट की शिकायत, फसल चराने के विवाद में मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

Godda News: पोड़ैयाहाट में एक नाबालिग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 17 वर्ष के मनोज मुर्मू पर दो स्थानीय व्यक्तियों ने हमला किया। आरोप है कि यह घटना पुरानी दुश्मनी के कारण हुई, जिसमें फसल चराने को लेकर विवाद था। नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस जांच कर रही है।

Godda News: नाबालिग से मारपीट की शिकायत, फसल चराने के विवाद में मारपीट का आरोप

Godda News: पोड़ैयाहाट।एक संवाददाता पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में फसल चराने के पुराने विवाद को लेकर एक नाबालिग से मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में नाबालिग के पिता ने रविवार को थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दादुघूटु गांव निवासी महादेव बास्की (28) ने दिए आवेदन में बताया है कि उनका 17 वर्षीय भगिना मनोज मुर्मू साइकिल से पोड़ैयाहाट बाजार आ रहा था। इसी दौरान अमगाछी पुल के समीप गांव के ही रोहित यादव (22) एवं सूरज यादव (55) ने उसे रोक लिया और मारपीट करने लगे। आरोप है कि मारपीट के दौरान रोहित यादव ने हाथ में पहने कड़े से मनोज के सीने पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: मारपीट मामले में पुलिस से शिकायत

आवेदन में यह भी कहा गया है कि दोनों आरोपी अक्सर गाली-गलौज करते रहते हैं।महादेव बास्की ने बताया कि कुछ दिन पूर्व दोनों आरोपियों की भैंस उनके खेत में घुसकर फसल चर रही थी। उस समय उनके भगिना ने फसल चराने से मना किया था। इसी रंजिश में घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। इधर, थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है।पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।