Godda News: नाबालिग से मारपीट की शिकायत, फसल चराने के विवाद में मारपीट का आरोप
Godda News: पोड़ैयाहाट में एक नाबालिग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 17 वर्ष के मनोज मुर्मू पर दो स्थानीय व्यक्तियों ने हमला किया। आरोप है कि यह घटना पुरानी दुश्मनी के कारण हुई, जिसमें फसल चराने को लेकर विवाद था। नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस जांच कर रही है।
Godda News: पोड़ैयाहाट।एक संवाददाता पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में फसल चराने के पुराने विवाद को लेकर एक नाबालिग से मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में नाबालिग के पिता ने रविवार को थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दादुघूटु गांव निवासी महादेव बास्की (28) ने दिए आवेदन में बताया है कि उनका 17 वर्षीय भगिना मनोज मुर्मू साइकिल से पोड़ैयाहाट बाजार आ रहा था। इसी दौरान अमगाछी पुल के समीप गांव के ही रोहित यादव (22) एवं सूरज यादव (55) ने उसे रोक लिया और मारपीट करने लगे। आरोप है कि मारपीट के दौरान रोहित यादव ने हाथ में पहने कड़े से मनोज के सीने पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि दोनों आरोपी अक्सर गाली-गलौज करते रहते हैं।महादेव बास्की ने बताया कि कुछ दिन पूर्व दोनों आरोपियों की भैंस उनके खेत में घुसकर फसल चर रही थी। उस समय उनके भगिना ने फसल चराने से मना किया था। इसी रंजिश में घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। इधर, थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है।पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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