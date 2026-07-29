Godda News: अस्पताल प्रबंधन की बैठक में लिए कई निर्णय
Godda News: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने महागामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बैठक में अस्पताल की सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए तथा सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में अस्पताल के विकास पर जोर दिया गया।
Godda News: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने बीते मंगलवार को महागामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल की प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होकर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, दवा की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण की प्राथमिकताएँ
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाज, जांच और दवा की उपलब्धता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
जनकल्याणकारी योजनाएँ
उन्होंने सरकार की सभी जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अस्पताल की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में अस्पताल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनाराम हांसदा,नगर अध्यक्ष प्रबोध सोरेन, उपाध्यक्ष निलेश सिंह,चिकित्सा प्रभारी डॉ खालिद अंजुम एवं अन्य सदस्य सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।
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