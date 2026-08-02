Godda News: चार किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Godda News: महागामा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपित ब्रह्मचारी टोला, भागलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। महागामा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी इसी को लेकर शनिवार को महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।जिसमें जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शनिवार सुबह बिहार की ओर से ग्राम दिग्घी होते हुए महागामा की ओर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति गांजा की खेप लेकर किसी व्यक्ति को आपूर्ति करने आ रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।

छापेमारी की कार्रवाई छापेमारी दल ने ग्राम शीतल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक ग्लैमर मोटरसाइकिल,निबंधन संख्या बी आर10 डब्लू 3255 पर सवार दो संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उनके पास मौजूद एक सफेद झोले से पारदर्शी प्लास्टिक में पैक चार अलग-अलग पैकेटों में रखा कुल चार किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा और मोटरसाइकिल को विधिवत जब्त कर लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पूछताछ में गिरफ्तार आरोपितों ने अपनी पहचान बिरेन्द्र कुमार (33 वर्ष), पिता-सरेंद्र मंडल तथा उदय कुमार मंडल (35 वर्ष), पिता-स्व. शीतल मंडल के रूप में बताई। दोनों बिहार के भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मचारी टोला, घोघा के निवासी हैं।

कानूनी प्रक्रिया पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है।

बरामद सामान इनके पास से बरामद सामान में चार अलग-अलग पैकेटों में कुल चार किलोग्राम गांजा।ग्लैमर मोटरसाइकिल,निबंधन संख्या बी आर10 डब्लू-3255 है।छापेमारी दल में शामिल अधिकारी छापेमारी दल का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा वरुण रजक ने किया। टीम में पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार महतो, महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल, सहायक अवर निरीक्षक खालिद अहमद खां, सहायक अवर निरीक्षक निर्मल कुमार पांडेय तथा महागामा थाना के सशस्त्र बल के पुलिसकर्मी शामिल थे।