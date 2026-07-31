Godda News: एजाज इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी कांड में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया
Godda News: महागामा के हनवारा बाजार में जुलाई में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की। अज्ञात आरोपी मो0 गुलफराज को बलबड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए सतर्क है और कार्रवाई जारी रखेगी।
Godda News: महागामा एक प्रतिनिधि। महागामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हनवारा बाजार स्थित एजाज इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जुलाई के पहले सप्ताह में हुई चोरी के मामले में हनवारा पुलिस को बडी सफलता मिली है। मामले में अज्ञात फरार चल रहे आरोपी मो0 गुलफराज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी हनवारा निवासी मोहम्मद अख्तर का पुत्र बताया गया है। उसे बलबड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया इससे पूर्व पुलिस इस मामले के मुख्य को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।हनवारा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि चोरी की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी।
तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर बलबड्डा थाना क्षेत्र से गुलफराज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वही क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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