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Godda News: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। बैठक में लंबित मामलों के निष्पादन और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी पर चर्चा हुई। एसडीपीओ ने दुकानदारों से सुरक्षा बढ़ाने की अपील की और सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी।

Godda News: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

Godda News: महागामा, एक संवाददाता,महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने सोमवार को महागामा थाना के पुलिस निरीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार महतो, थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल तथा एसडीपीओ रीडर सत्येंद्र सिंह उपस्थित थे। इस दौरान थाना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, लंबित कांडों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण और नियमित गश्ती व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों को दिए निर्देश

एसडीपीओ वरुण रजक ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा वाहन जांच अभियान और रात्रि गश्ती में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निष्पादन पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

दुकानदारों से अपील

बैठक के बाद एसडीपीओ ने क्षेत्र के दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की अपील की। उन्होंने सभी दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे अपराध की रोकथाम के साथ-साथ घटनाओं के शीघ्र खुलासे में भी पुलिस को सहायता मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

महागामा में पुलिस अधिकारियों की बैठक कब हुई?
महागामा में पुलिस अधिकारियों की बैठक सोमवार को हुई।
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