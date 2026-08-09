Godda News: शिव पार्वती पूजन के साथ मधु श्रावणी व्रत का अनुष्ठान
Godda News: शनिवार को मैथिल समाज की नव विवाहितों द्वारा मधु श्रावणी व्रत का छठा दिन सम्पन्न हुआ। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। नव विवाहिता पूरे नेम निष्ठा के साथ इस पर्व को करती हैं। पूजा के दौरान कथा वाचिका द्वारा शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती है और सुहाग निशानी के तौर पर मेहंदी एवं अन्य सामग्री वितरित की जाती हैं।
Godda News: शनिवार को मैथिल समाज की नव विवाहितों द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना हेतु किए जाने वाले मधु श्रावणी व्रत का छठा दिन सम्पन्न हुआ। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होने वाले इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोलह श्रृंगार कर नव विवाहिता द्वारा पूरे नेम निष्ठा के साथ इस पर्व को करने से सौभाग्य की पूर्ति होती है। एक पखवारे तक चलने वाले इस व्रत के दौरान सुहागिन कन्याएं हर दिन पूरी तरह संयमित एवं अरवा भोजन करती हैं।
पूजन की प्रक्रिया
परंपरा है कि पूजन हेतु नव विवाहिताओं के ससुराल से ही फल एवं मिठाई के साथ ही साथ वस्त्र, आभूषण, श्रंगार सामग्री आदि भी भेजी जाती है। पूजन के दौरान कथा वाचिका (कथकही) द्वारा विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से शिव पार्वती की जाने वाली कथा का व्रती ध्यान पूर्वक श्रवण करती हैं। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा शिव पार्वती के गीत भी गाए जाते हैं। अंत में पूजन हेतु बैठी नव विवाहिता के भाई द्वारा उसे उठाया जाता है।
समापन एवं वितरण
तत्पश्चात उस दिन के कार्यक्रम का समापन के उपरांत वहां उपस्थित महिलाओं को सुहाग निशानी के तौर पर मेहंदी, कुमकुम, महाबर, बिंदी आदि वितरित किए जाते हैं। जबकि पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रखंड क्षेत्र के कसबा,भल्लू, दुद्धीचक, गोशीचक,प्रतापपुर, सिंघाड़ी, बलबड्डा आदि गांव में यह पूजा घूम-धाम से प्रारंभ की गई।
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