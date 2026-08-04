Godda News: विधि विधान के साथ नविवाहिताओं नें शुरू किया 14 दिनों तक चलने वाला मधुश्रावणी व्रत

Godda News: सोमवार से सावन के महीने में मधुश्रावणी पर्व की शुरुआत हुई है। नव विवाहिताएं इस पर्व में 14 दिनों तक व्रत रखती हैं। इस दौरान वे विशेष पूजा-अर्चना करके पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मूर्तियों का निर्माण और प्रसाद बांटने की प्रथा भी महत्वपूर्ण होती है।

Godda News: एक प्रतिनिधि। सावन के पावन माह में सोमवार से मधुश्रावणी पर्व की शुरुआत हुई। नव विवाहिताएं मधुश्रावणी का व्रत करती हैं। सावन के कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन से व्रत की शुरुआत होती है।

विधि-विधान मैथिल समाज की नव विवाहितों के घर मधुश्रावणी का पर्व विधि-विधान से होता है । इस पर्व में मिट्टी की मूर्तियां, विषहरा, शिव-पार्वती बनाया जाता है। मधुश्रावणी जीवन में सिर्फ एक बार शादी के पहले सावन को किया जाता है। नव विवाहिताएं बिना नमक के 14 दिन भोजन ग्रहण करेंगी। यह पूजा लगातार 14 दिनों तक चलते हुए श्रावण मास के शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि को विशेष पूजा-अर्चना के साथ व्रत की समाप्ति होती है।

विशेष पूजा इन दिनों नवविवाहिता व्रत रखकर गणेश, चनाई, मिट्टी एवं गोबर से बने विषहारा एवं गौरी-शंकर का विशेष पूजा कर महिला कथकही से कथा सुनती है। इस व्रत के द्वारा स्त्रियां अखण्ड सौभाग्यवती के साथ पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। व्रत के प्रारम्भ दिनों में ही नवविवाहिता के ससुराल से पूरे 14 दिनों के व्रत के सामग्री तथा सूर्यास्त से पूर्व प्रतिदिन होने वाली भोजन सामग्री भी वहीं से आती है।

समाज में उत्सव शुरु व अन्तिम दिनों में व्रतियों द्वारा समाज व परिवार के लोगों में प्रसाद बांटने की भी प्रथा है। रौतारा निवासी नवविवाहिता लवली झा भी इस बार मधुश्रावणी पर्व कर रही है। लवली ने बताया कि लगातार तेरह दिनों तक अरवा भोजन प्राप्त करेंगी। तपस्या के समान यह पर्व पति की दीर्घायु के लिए हैं। पूरे घर, समाज मे उत्सव का माहौल है।