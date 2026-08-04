Godda News: गोड्डा में श्रद्धा के साथ शुरू हुआ मधुश्रावणी पर्व, नवविवाहिताओं ने की पूजा

Godda News: गोड्डा में मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोकपर्व मधुश्रावणी सोमवार से श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ। नवविवाहिताओं ने विधि-विधान से पूजा करते हुए सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। यह पर्व 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें धार्मिक कथाओं का श्रवण और लोकगीतों की परंपरा निभाई जाएगी।

Godda News: गोड्डा, निज प्रतिनिधि। मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोकपर्व मधुश्रावणी सोमवार से गोड्डा में भी श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ शुरू हो गया। नवविवाहिताओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले इस पर्व को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मैथिल परिवारों में धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रौतारा वार्ड संख्या-03 निवासी हिमांशु शेखर मिश्रा की पुत्री निधि मिश्रा ने भी पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए विधि-विधान से मधुश्रावणी पूजा की। पर्व के पहले दिन सुबह स्नान के बाद निधि मिश्रा ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए पूजा के लिए फूल और विभिन्न प्रकार के पत्ते एकत्र किए। मिथिला परंपरा में इसे फूल लोढ़ना कहा जाता है। इसके बाद घर में तैयार किए गए पूजा स्थल पर मिट्टी और गोबर से नाग-नागिन तथा विषहरी माता का प्रतीक स्वरूप स्थापित कर भगवान शिव-पार्वती के साथ उनकी पूजा-अर्चना की。

पारंपरिक कथाएँ और नियम पूजा के दौरान मधुश्रावणी से जुड़ी पारंपरिक कथाओं का श्रवण भी किया गया। परिवार की बुजुर्ग महिलाओं ने शिव-पार्वती, नाग देवता और विषहरी माता से जुड़ी धार्मिक कथाएं सुनाईं। व्रती महिलाओं द्वारा पर्व के दौरान सात्विक नियमों का पालन करते हुए एक समय बिना नमक का अरवा भोजन ग्रहण करने की परंपरा निभाई जाती है।

पर्व की अवधि और महत्व मधुश्रावणी पर्व 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन पूजा, कथा श्रवण और लोकगीतों की परंपरा निभाई जाएगी। गोड्डा के मैथिल परिवारों में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि मिथिलांचल की समृद्ध लोक संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

शिव पार्वती पूजन और नव विवाहिताओं का समारोह शिव पार्वती पूजन के साथ मधु श्रावणी व्रत की शुरुआत

तस्वीर 03 अखंड सौभाग्य प्राप्ति हेतु नव विवाहिताओं द्वारा की जाती है यह पूजा

नव विवाहिताओं की पूजा और परंपराएँ मेहरमा, एक संवाददाता। सोमवार को मैथिल समाज की नव विवाहितों द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना हेतु किए जाने वाले मधु श्रावणी व्रत की शुरुआत हो गई। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होने वाले इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोलह श्रृंगार कर नव विवाहिता द्वारा पूरे नेम निष्ठा के साथ इस पर्व को करने से सौभाग्य की पूर्ति होती है। एक पखवारे तक चलने वाले इस व्रत के दौरान सुहागिन कन्याएं पूरी तरह संयमित एवं अरवा भोजन करती हैं। परंपरा है कि पूजन हेतु नव विवाहिताओं के ससुराल से ही फल एवं मिठाई के साथ ही साथ वस्त्र, आभूषण, श्रंगार सामग्री आदि भी भेजी जाती है। पूजन के दौरान कथा वाचिका (कथकही) द्वारा विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से शिव पार्वती की कीजाने वाली कथा का व्रती ध्यान पूर्वक श्रवण करती हैं। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा शिव पार्वती के गीत भी गाए जाते हैं ।अंत में पूजन हेतु बैठी नव विवाहिता के भाई द्वारा उसे उठाया जाता है। तत्पश्चात कार्यक्रम के समापन के उपरांत वहां उपस्थित महिलाओं को सुहाग निशानी के तौर पर मेहंदी, कुमकुम, महाबर, बिंदी आदि वितरित किए जाते हैं। जबकि पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रखंड क्षेत्र के कसबा,भल्लू, दुद्धीचक, गोशीचक,प्रतापपुर, सिंघाड़ी, बलबड्डा आदि गांव में यह पूजा घूम-धाम से प्रारंभ की गई।