Godda News: टैगोर स्कूल की छात्रा शगुफ्ता परवीन को मिला पुरस्कार
Godda News: मेहरमा, टैगोर स्कूल की 6वीं कक्षा की छात्रा शगुफ्ता परवीन को हिंदुस्तान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3100 का चेक दिया गया। इस पुरस्कार से शगुफ्ता ने आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्राचार्य और अध्यक्ष ने भी उसकी प्रशंसा की और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की कामना की।
Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। स्थानीय टैगोर स्कूल, पिरोजपुर बाराहाट के वर्ग 6 की छात्रा शगुफ्ता परवीन को हिंदुस्तान ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन के लिए 3100 का चेक प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को पाकर सुश्री शगुफ्ता ने हिंदुस्तान का आभार व्यक्त किया। कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य अनिल त्रिवेदी ने विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए शगुफ्ता को बधाई दी। एवं उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जबकि विद्यालय के अध्यक्ष जगदीश चनानी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
इस अवसर पर निखिल चनानी, कन्हैया कांत झा हिमांशु मिश्र, बम बम ठाकुर सहित अन्य शिक्षक व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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