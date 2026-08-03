Godda News: नाली की सफाई नहीं होने से सड़क पर जलजमाव, ग्रामीण खुद उतरे सफाई में

Godda News: महागामा प्रखंड क्षेत्र की हनवारा पंचायत के मस्जिद टोला के स्थानीय लोगों को नालियों की सफाई नहीं होने से परेशानी हो रही है। बरसात में पानी की निकासी बाधित हो जाती है, जिससे जलजमाव होता है। ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान से नालियों की सफाई करने का निर्णय लिया है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।

Godda News: महागामा एक प्रतिनिधि। महागामा प्रखंड क्षेत्र की हनवारा पंचायत के मस्जिद टोला में वर्षों से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

समस्या का विवरण बरसात के मौसम में नालियां कचरे और गाद से पूरी तरह भर जाने के कारण पानी की निकासी बाधित हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि सड़क पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नाली की सफाई को लेकर कई बार पंचायत के जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया गया। बावजूद इसके अब तक न तो नालियों की सफाई कराई गई और न ही जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था की गई।

ग्रामीणों का आक्रोश ग्रामीणों का आरोप है कि हर वर्ष बरसात के दौरान यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जाती। ग्रामीणों ने कहा कि लगातार अनदेखी से परेशान होकर अब उन्होंने स्वयं श्रमदान के माध्यम से नालियों की सफाई करने का निर्णय लिया है।

आवश्यकता और मांग उनका कहना है कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो लोगों को खुद सफाई अभियान चलाने की नौबत नहीं आती। ग्रामीणों ने जल्द ही सामूहिक रूप से नाली की सफाई शुरू करने की बात कही है ताकि बरसात के पानी की निकासी सुचारु हो सके और सड़क पर जलजमाव से लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मस्जिद टोला की नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है तथा गंदे पानी के जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।