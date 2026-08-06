Godda News: महागामा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित, उपायुक्त ने सुनीं लोगों की समस्याएं

Godda News: महागामा में बुधवार को 'आपकी समस्या-हमारा समाधान' थीम पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, राशन, शिक्षा आदि से संबंधित शिकायतें कीं। कार्यक्रम से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है।

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को महागामा प्रखंड सभागार में आपकी समस्या-हमारा समाधान थीम पर प्रखंड स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गोड्डा के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने स्वयं लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंवाद कार्यक्रम में पेयजल, बिजली, सड़क, राशन, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। लोगों ने अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। उपायुक्त ने कई मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि सरकार की मंशा प्रशासन को आम जनता के और करीब लाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

प्रशासन का दृष्टिकोण उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसंवाद में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। प्रशासन का मानना है कि ऐसे जनसंवाद कार्यक्रमों से जनता और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस अवसर पर गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरण केसरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनाराम हांसदा, अंचल अधिकारी खगेन महतो, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद प्रसाद अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रबोध सोरेन, उपाध्यक्ष निलेश कुमार सिंह सहित अनुमंडल, प्रखंड एवं नगर पंचायत के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।