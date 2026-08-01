Godda News: लायंस क्लब के शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रह, सरकारी ब्लड बैंक को मिली बड़ी राहत

Godda News: गोड्डा जिले में रक्त की कमी को दूर करने के लिए लायंस क्लब द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाताओं ने सक्रिय भागीदारी की और पहले चरण में 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। क्लब ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए भविष्य में भी रक्तदान के शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है।

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। गोड्डा जिले में सरकारी ब्लड बैंक में लगातार बनी रहने वाली रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से लायंस क्लब, गोड्डा द्वारा जिला मुख्यालय में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक सरोकार और मानव सेवा की भावना से आयोजित इस शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा पहले चरण में कुल 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदाताओं के उत्साह और क्लब के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को सफल बना दिया। रक्तदान शिविर की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू कर दी गई थी। लायंस क्लब के सदस्यों ने जिलेभर में लोगों के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया।

रक्तदान अभियान की योजना क्लब के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवाओं एवं समाजसेवियों ने रक्तदान के लिए अपनी सहमति दी और शिविर में पहुंचकर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रकाश कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले के सरकारी ब्लड बैंक में अक्सर रक्त की कमी बनी रहती है, जिससे थैलेसीमिया के मरीजों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना में घायल लोगों तथा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए क्लब ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस रक्तदान अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक यूनिट रक्त कई मरीजों के उपचार में उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए।

भविष्य की योजना क्लब अध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण का रक्तदान शिविर 13 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले से भी अधिक संख्या में रक्तदाताओं के भाग लेने की उम्मीद है। रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को लायंस क्लब की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके समाजसेवा के इस योगदान की सराहना करते हुए भविष्य में भी नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में रक्तदान करने वालों में शाहीद इकबाल, पूर्व सचिव ऋषिराज रंजन, किरण गाडिया, आशुतोष कुमार यादव, अशोक कुमार मंडल, सोहित कुमार, करण कुमार कश्यप, अमित आनंद, पवन कुमार दत्ता, रतन कुमार मंडल, गौतम कुमार, मनीष चौधरी, गणेश कुमार यादव, कुमार आनंद, अक्षय सिन्हा, अमित कुमार महतो, यतेंद्र कुमार, सुमन कुमार मिर्धा, प्रकाश महतो, नीरज कुमार झा, नीतीश कुमार, प्रीतम कुमार दे, प्रीतम कुमार गुप्ता सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वैच्छिक रक्तदान किया।