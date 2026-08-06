Godda News: लायंस क्लब ऑफ गोड्डा ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय में किया पौधरोपण

Godda News: गोड्डा में लायंस क्लब ने पर्यावरण जागरूकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्कूल परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 27 फलदार और छायादार वृक्ष रोपे गए। क्लब का लक्ष्य गोड्डा को हरित और स्वच्छ बनाना है। डॉ. अशोक ने छात्रों को पर्यावरण की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया।

Godda News: गोड्डा, संवाद सूत्र। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए लायंस क्लब ऑफ गोड्डा की और से बुधवार को संस्था के नए सत्र में तीसरी जगह स्थानीय उत्क्रमित उच्च विधालय गोड्डा कन्या परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधालय के प्रधानाचार्या अस्मिता कुमारी की गरिमामयी उपस्थिति में लायंस क्लब के सदस्यों ने परिसर में कुल 27 फलदार और छायादार वृक्षों के पौधे रोपे।

क्लब का उद्देश्य क्लब का उद्देश्य छात्रों तथा आम नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और गोड्डा को अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाना है | वृक्षारोपण के दौरान क्लब अध्यक्ष लायन प्रकाश अग्रवाल उर्फ दीपक, वरिष्ठ क्लब सदस्य चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार, तनवीर इरफानी ने संयुक्त रूप से पर्यावरण के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की, उन्होंने भाव भरा संदेश देते हुए कहा की एक वृक्ष मां के नाम और उसका संरक्षण पिता समान होना चाहिए ।

अध्यक्ष का संदेश कार्यक्रम के उपरांत सभी छात्रा को संबोधित करते हुए डॉ. अशोक द्वारा उन्हें पर्यावरण के प्रति उनके जिम्मेवारी से अवगत कराया और कहा जैसे आप इस देश के भविष्य हो ठीक वैसे बदलती आधुनिक युग में ये पौधे भी भविष्य हैं जिनकी छाया में हम सब विकसित और सुरक्षित रहेंगे जिसे मां के आदर्शो पर निस्वार्थ भाव से पालन-पोषण करना है और पिता समान सुरक्षित रखना है उन पौधो का सुरक्षा कवच बने रहना है | अध्यक्ष द्वारा सभी का धन्यवाद करते हुए कहा गया की ऐसे आयोजन में प्रधानाचार्या की भूमिका और उद्देश्य अहम है और जिस तरह विधालय द्वारा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर दायित्व समझ कर ये सभी आगे आये , वो काबिले तारीफ है और साथ में यह भी कहा की हमारे पौधे इस विधालय परिसर में सुरक्षित हाथो में हैं |

कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य इस कार्यक्रम में विधालय की शिक्षिका प्रभा सिंह,रीता सोरेन,जयश्री राज,चांदनी कुमारी,सीमा कुमारी, प्रीति कुमारी, पूजा कुमारी, लायन सदस्यों में सचिव ऋषि राज रंजन, कोषाध्यक्ष स्येद साहबज हसन,डॉक्टर दिलीप चौधरी,अनुप गाड़िया, मनोज अकेला,अजय दुबे,सुनील सहा,श्रवण अग्रवाल,मनोज भारती,उज्वल झा, जितेंद्र प्रसाद साह,दिवाकर यादव,अंकेश कुमार,गुंजन झा,अमित दुबे,रितेश झा,राम शंकर साह आदि अनेक सदस्य और स्कूल की सैकड़ों की संख्या में छात्रा उपस्थित थे, जिन्होंने पर्यावरण को हरा भरा बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।