Godda News: धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, दो महिलाओं की मौत, दो घायल

Godda News: बसंतराय, प्रतिनिधि। बसंतराय थाना क्षेत्र में रविवार को दोपहर करीब तीन बजे आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। रामपुर, जहाजकित्ता और डेरमा गांव के बीच स्थित हर्दिया बांध बहियार में धान की रोपाई कर रही महिलाओं पर अचानक वज्रपात हो गया। इस दर्दनाक घटना में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतकों की पहचान किरण देवी (45 वर्ष), पति कीर्ति ठाकुर, निवासी रामपुर तथा अमीका देवी (करीब 50 वर्ष), पति मंटू ठाकुर, निवासी जहाजकित्ता के रूप में हुई है। वहीं हादसे में रुखसाना खातून (करीब 30 वर्ष), पति अब्दुल बारीक, निवासी जहाजकित्ता तथा रेखा देवी (40 वर्ष), पति विलास ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की सभी महिलाएं खेत में धान की रोपाई में जुटी थी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे खेत में गिर गई। वज्रपात इतना तेज था कि महिलाएं संभल भी नहीं सकी। आसपास काम कर रहे किसान घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दो महिलाओं की मौत हो चुकी थी। घायलों को तत्काल खेत से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही बसंतराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया。