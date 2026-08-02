Godda News: धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, दो महिलाओं की मौत, दो घायल
Godda News: बसंतराय थाना क्षेत्र में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हर्दिया बांध बहियार में धान की रोपाई कर रही दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रशासन ने लोगों से चेतावनी दी कि खराब मौसम में सुरक्षित स्थान पर शरण लें।
Godda News: बसंतराय, प्रतिनिधि। बसंतराय थाना क्षेत्र में रविवार को दोपहर करीब तीन बजे आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। रामपुर, जहाजकित्ता और डेरमा गांव के बीच स्थित हर्दिया बांध बहियार में धान की रोपाई कर रही महिलाओं पर अचानक वज्रपात हो गया। इस दर्दनाक घटना में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतकों की पहचान किरण देवी (45 वर्ष), पति कीर्ति ठाकुर, निवासी रामपुर तथा अमीका देवी (करीब 50 वर्ष), पति मंटू ठाकुर, निवासी जहाजकित्ता के रूप में हुई है। वहीं हादसे में रुखसाना खातून (करीब 30 वर्ष), पति अब्दुल बारीक, निवासी जहाजकित्ता तथा रेखा देवी (40 वर्ष), पति विलास ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की सभी महिलाएं खेत में धान की रोपाई में जुटी थी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे खेत में गिर गई। वज्रपात इतना तेज था कि महिलाएं संभल भी नहीं सकी। आसपास काम कर रहे किसान घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दो महिलाओं की मौत हो चुकी थी। घायलों को तत्काल खेत से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही बसंतराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया。
छोटे-छोटे बच्चों के सिर से उठा मां का साया:
इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियां पलभर में उजाड़ दीं। मृतक महिलाओं के छोटे-छोटे बच्चे अपनी मां को खोने के बाद बेसुध होकर रोते रहे। परिजनों का विलाप सुनकर घटनास्थल पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गांव की महिलाओं ने बताया की दोनों मृतक अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खेत में मजदूरी कर रही थीं, लेकिन किसे पता था की यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा।
पूरे इलाके में पसरा मातम:
घटना की खबर गांव में फैलते ही रामपुर, जहाजकित्ता और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध था। मृतकों के घरों में चीख-पुकार मच गई और सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। ग्रामीणों ने बताया की एक पल में दो परिवारों की दुनिया उजड़ गई और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।
प्रशासन ने जारी की अपील:
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश, तेज गर्जना और आकाशीय बिजली की संभावना के दौरान खुले खेतों, ऊंचे स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लें तथा मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।
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