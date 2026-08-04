Godda News: बसंतराय में वज्रपात से बचाव के लिए ग्रामीणों ने उठाई मांग
Godda News: बसंतराय प्रखंड में आकाशीय बिजली के कारण दो महिलाओं की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गईं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि हर साल होने वाले वज्रपात से जान-माल का नुकसान न हो। उन्होंने जागरूकता अभियान और तत्काल आर्थिक सहायता की भी मांग की है।
Godda News: बसंतराय, प्रतिनिधि। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रही आकाशीय बिजली (वज्रपात) की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। हाल ही में धान रोपाई के दौरान खेत में काम कर रही दो महिलाओं की वज्रपात की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।
ग्रामीणों की मांग
लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से जनहित में ठोस एवं स्थायी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है की हर वर्ष बरसात के मौसम में वज्रपात से लोगों की जान जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है की बरसात के मौसम में किसान, खेती करने मजदूर और पशुपालक लंबे समय तक खुले आसमानों में खेतों और बहियारों में काम करने को मजबूर रहते हैं। ऐसे स्थानों पर वज्रपात का खतरा सबसे अधिक रहता है।
जन-जागरूकता अभियान
ग्रामीणों ने इस दिशा में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है की प्रखंड स्तर पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। किसानों, मजदूरों, छात्र-छात्राओं और आम लोगों को वज्रपात से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए। ताकि खराब मौसम के दौरान लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
आर्थिक सहायता की मांग
ग्रामीणों ने वज्रपात पीड़ित परिवारों को नियमानुसार शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, मृतकों के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने तथा घायलों का सरकारी खर्च पर समुचित इलाज सुनिश्चित करने की मांग भी की है। उनका कहना है की दुर्घटना के बाद कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को राहत राशि के वितरण में देरी नहीं करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
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