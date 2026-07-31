Godda News: तेन्दुआ की तलाश में तीसरे दिन भी जुटी रही वन विभाग की टीम

Godda News: पोड़ैयाहाट। प्रखंड क्षेत्र में तेन्दुआ के दिखने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय है। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पंजों के निशानों की जांच की। लोगों से जानवर के गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। वन विभाग ने अफवाहों से दूर रहने और जानवर दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है।

Godda News: पोड़ैयाहाट। प्रखंड क्षेत्र में तेन्दुआ दिखने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तीसरे दिन भी सक्रिय रही।

ज्ञापन एवं अनुसंधान गुरूवार को विभागीय अधिकारियों ने उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां एक युवक ने तेन्दुआ की तस्वीर और वीडियो बनाने का दावा किया था।वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान वहां मिले पंजों के निशानों की तस्वीर ली गई और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई गई। टीम ने जानवर के दिखने के समय, दिशा और उसकी गतिविधियों के संबंध में लोगों से जानकारी ली।

मानव सुरक्षा और सलाह वन विभाग गोड्डा के सुमन कुमार एवं वनकर्मी सौरभ कुमार ने बताया कि घटनास्थल से मिले तथ्यों और पंजों के निशानों की जांच की जा रही है।उन्होंने कहा कि जानवर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक-दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।इसके माध्यम से क्षेत्र में किसी वन्यजीव की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। वन विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही किसी भी जंगली जानवर के दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना देने को कहा है।

क्षेत्र में दहशत अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध वन्यजीव के पास जाने या उसे छेड़ने का प्रयास नहीं करें।इधर, तेन्दुआ दिखने की चर्चा के बाद आसपास के गांवों में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग ने लोगों से संयम बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।