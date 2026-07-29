Godda News: तेंदुआ दिखने की चर्चा पर वन विभाग की टीम पहुंची, लोगों से सतर्क रहने की अपील
Godda News: पोड़ैयाहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तेंदुआ देखने की घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वन अधिकारी ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और किसी जंगली जानवर की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
Godda News: पोड़ैयाहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप तेंदुआ दिखने की चर्चा के बाद बुधवार को वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच की। टीम ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से जानकारी ली। वन विभाग के सुमन कुमार प्रमंडल गोड्डा वन विभाग पदाधिकारी ने ग्रामीणों से मिल कर दहशत में नहीं आने की अपील करते हुए कहा कि अभी तक किसी जंगली जानवर की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभागीय कर्मियों ने कहा कि यदि क्षेत्र में कोई जंगली जानवर दिखाई देता है तो उसे पकड़ने या छेड़ने का प्रयास नहीं करें।
इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें, ताकि समय रहते सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। इससे जानवर और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।वन विभाग की टीम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की है। घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। विभाग उसके मल मूत्र आदि की नमूने की खोज कर रही है जो अभी तक मिला नहीं है अगर मिलता है तो उसकी जांच कर इसकी पुष्टी की जा सकेगी।
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