Godda News: माप-तौल एवं खाद्य सुरक्षा जागरूकता सह समाधान शिविर कार्यक्रम संपन्न

Godda News: गोड्डा में उपायुक्त के निर्देश पर माप-तौल एवं खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यवसायियों एवं उपभोक्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक करना और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था। शिविर में 35 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और ₹68,750 की राजस्व राशि संग्रहित की गई।

Godda News: गोडडा प्रतिनिधि। उपायुक्त, गोड्डा लोकेश मिश्रा के निर्देशानुसार निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान राकेश कुमार एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री श्वेता अमृता लकड़ा द्वारा माप-तौल एवं खाद्य सुरक्षा जागरूकता सह समाधान शिविर का आयोजन सुभदा: बैंक्वेट हॉल, गोड्डा में किया गया। शिविर का उद्देश्य माप-तौल अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से संबंधित नियमों के प्रति व्यवसायियों एवं उपभोक्ताओं को जागरूक करना, लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था। शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने व्यवसायियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानकों, उपभोक्ता अधिकारों, लाइसेंस एवं पंजीकरण की अनिवार्यता तथा विभागीय प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग के अंतर्गत 35 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं रेनुअल कराया गया, जिसके माध्यम से ₹68,750 (अड़सठ हजार सात सौ पचास रुपये) की राजस्व राशि संग्रहित की गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य इसी प्रकार निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान राकेश कुमार ने व्यवसायियों से सभी माप-तौल उपकरणों का समय-समय पर सत्यापन एवं नवीकरण कराने तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही माप-तौल व्यवस्था उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ व्यापार में पारदर्शिता एवं विश्वास को भी मजबूत करती है।

खाद्य व्यवसाय पंजीकरण वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग के अंतर्गत 3 नए खाद्य व्यवसाय पंजीकरण किए गए तथा 1 खाद्य व्यवसायी को लाइसेंस प्रदान किया गया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्वेता अमृता लकड़ा ने खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

जिला प्रशासन की अपील जिला प्रशासन, गोड्डा ने सभी व्यवसायियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करें तथा समय-समय पर आयोजित ऐसे जागरूकता एवं समाधान शिविरों का लाभ उठाएं।