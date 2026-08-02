Godda News: बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार
Godda News: गोड्डा में सीएम एक्सलेंस प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय में लीगल लिटरेशी क्लास आयोजित की गई। डालसा की टीम ने छात्राओं को कानून के बारे में जानकारी दी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने नालसा की योजना 2024 के तहत बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार बताया। इसका उद्देश्य बच्चों को न्याय प्रणाली में सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है।
Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर शनिवार को स्थानीय सीएम एक्सलेंस प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा में लीगल लिटरेशी क्लास आयोजित किया गया। इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम ने छात्राओं और शिक्षकों को कानून का पाठ पढ़ाया।
बाल कल्याण समिति की भूमिका
सामान्य प्रश्न
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