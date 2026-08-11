Godda News: पथरगामा थाना के नए थाना प्रभारी कृष्णा साहा ने संभाला पदभार, अवैध कारोबार पर सख्ती की चेतावनी

Godda News: पथरगामा थाना के नवपदस्थ थाना प्रभारी कृष्णा साहा ने सोमवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। थाना प्रभारी कृष्णा साहा ने स्पष्ट कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार, आपराधिक गतिविधि एवं असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।उन्होंने क्षेत्रवासियों से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अपराध या अवैध कारोबार की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पथरगामा थाना को दें।