Godda News: अपहरण कांड में रिमांड पर लिया गया आरोपी, पूछताछ में मिले अहम सुराग
Godda News: पोड़ैयाहाट में अपहरण मामले में गिरफ्तार आरोपी रामू सोरेन से पुलिस ने रिमांड पर पूछताछ शुरू की है। आरोप है कि उसने पूजा-पाठ के बहाने महिला को अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।
Godda News: पोड़ैयाहाट। थाना कांड संख्या 47/26 के तहत दर्ज अपहरण मामले में गिरफ्तार आरोपी रामू सोरेन को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद मामले के अनुसंधान में तेजी लाई गई है।जानकारी के अनुसार, अमवार गांव निवासी महेंद्र हेंब्रम ने फरवरी माह में थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री सुकुर मुनी हांसदा को उसका पति रामू सोरेन पूजा-पाठ के बहाने शाम करीब सात बजे अपने साथ ले गया था। इसके बाद महिला का कोई पता नहीं चल सका। मामले को लेकर पुलिस ने धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह केरल में छिपा हुआ है।
अभियुक्त की गिरफ्तारी
सूचना के आधार पर अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक रजनीश कुमार ने केरल पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे बुधवार को गोड्डा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।मामले के उद्भेदन को लेकर पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। गुरुवार को हुई पूछताछ में आरोपी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पुलिस उन तथ्यों की सत्यता की जांच कर रही है तथा विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान आगे बढ़ा रही है。
पुलिस की पुष्टि
थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से अनुसंधान कर रही है और जल्द ही मामले में और खुलासा होने की संभावना है
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