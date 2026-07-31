Godda News: अपहरण कांड में रिमांड पर लिया गया आरोपी, पूछताछ में मिले अहम सुराग

Godda News: पोड़ैयाहाट। थाना कांड संख्या 47/26 के तहत दर्ज अपहरण मामले में गिरफ्तार आरोपी रामू सोरेन को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद मामले के अनुसंधान में तेजी लाई गई है।जानकारी के अनुसार, अमवार गांव निवासी महेंद्र हेंब्रम ने फरवरी माह में थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री सुकुर मुनी हांसदा को उसका पति रामू सोरेन पूजा-पाठ के बहाने शाम करीब सात बजे अपने साथ ले गया था। इसके बाद महिला का कोई पता नहीं चल सका। मामले को लेकर पुलिस ने धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह केरल में छिपा हुआ है।