Godda News: मंत्री संजय प्रसाद यादव का परिवार सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा पर रवाना
Godda News: झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव का परिवार सावन माह की पहली सोमवारी पर गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल कांवड़ यात्रा पर निकला। परिवार ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर भगवान शिव की पूजा की। कल्पना यादव ने कहा कि वह पिछले 26 वर्षों से यही यात्रा कर रही हैं।
Godda News: गोड्डा, निज प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव का परिवार सोमवार तड़के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल कांवड़ यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रा में उनकी धर्मपत्नी कल्पना यादव, पुत्र रजनीश यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शामिल हुए। कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले परिवार के सदस्यों ने उत्तरवाहिनी गंगा में पवित्र स्नान किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर सुखद एवं मंगलमय यात्रा का संकल्प लिया। पूजा संपन्न होने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने कंधे पर कांवड़ उठाई और बोल बम के जयघोष के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया。
कावड़ यात्रा का अनुभव
कल्पना यादव ने बताया कि वह पिछले 26 वर्षों से लगातार सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ से गोड्डा जिले, झारखंड और पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि तथा सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है।
पहली बार कांवड़ यात्रा पर
वहीं, पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकले पुत्र रजनीश यादव ने इसे अपने जीवन का यादगार आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक कर क्षेत्र के विकास, समाज की खुशहाली और सभी लोगों के कल्याण की प्रार्थना करेंगे।
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