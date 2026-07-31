Godda News: बिना काम किए पंचायत सचिव ने वेंडर के खाते में भेज दिए पैसे, लाभुक समिति के अध्यक्ष ने लगाए आरोप

Godda News: मेहरमा में सिमानपुर पंचायत के परसा गांव में कूप मरम्मती योजना में अनियमितता के आरोप लगे हैं। लाभुक समिति अध्यक्ष कार्तिक यादव ने पंचायत सचिव पर राशि अवैध रूप से वेंडर के खाते में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया। मामले की जांच की मांग की गई है। यह पंचायत मिनिस्टर दीपिका पांडेय सिंह का गृह पंचायत है।

Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। प्रखंड के बलबड्डा थाना क्षेत्रांतर्गत सिमानपुर पंचायत के परसा गांव में कूप मरम्मती योजना में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में लाभुक समिति अध्यक्ष कार्तिक यादव ने पंचायत सचिव पर बिना समिति की सहमति के योजना से संबंधित राशि अवैध रूप से वेंडर के खाते में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है।

स्वीकृत राशि का भुगतान यादव ने बताया कि परसा गांव में कारू यादव की जमीन पर कूप मरम्मति एवं एक कमरे के निर्माण का कार्य लगभग आठ माह पूर्व ही पूरा कर लिया गया था। इसी योजना की राशि का अंश भाग पंचायत सचिव एवं मुखिया की मिलीभगत से लाभुक समिति की जानकारी और सहमति के बिना वेंडर के खाते में 17 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया।

सरकारी नियमों का उल्लंघन उन्होंने आरोप लगाया कि योजना से संबंधित वित्तीय लेन-देन में लाभुक समिति की अनदेखी की गई,जो सरकारी नियमों के विरुद्ध है। मामले को लेकर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

मुखिया का बयान इस मामले में मुखिया फुदिया देवी ने कहा कि मेरे से केवल हस्ताक्षर कराए गए लेकिन भुगतान की पूरी प्रक्रिया और राशि निकासी की जानकारी मुझे नहीं दी गई। सोचने वाली बात है कि लाभुक समिति और पंचायत प्रतिनिधि दोनों को भुगतान की जानकारी नहीं थी। ऐसे में मामला स्वतः ही समझा जा सकता है। यहां यह बता देना समयोचित होगा कि यह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का गृह पंचायत है। यह पंचायत पूर्व में भी चर्चा में रहा है। क्योंकि यहां के निर्वाचित मुखिया को हटाकर उप मुखिया को मुखिया की जिम्मेदारी दी गई है।