Godda News: डालसा सचिव ने किया लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण
Godda News: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर, डालसा टीम ने विभिन्न पंचायतों व प्रखंड स्तर पर लीगल एड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। लोगों को विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। डालसा सचिव दीपक कुमार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रो की स्थिति का जायजा लिया।
Godda News: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में डालसा टीम ने बुधवार को जिले के विभिन्न पंचायतों व प्रखंड स्तर पर गठित लीगल एड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली। टीम ने मछिया सिमरडा, लखनपहाड़ी, राजाभिठा, चिलकारा गोविंद, मेघी, बोआरीजोर प्रखंड मुख्यालय के लीगल एड क्लिनिक, बोआरीजोर पंचायत,जामू झरना, बनियाडीह, पंजराडीह, ठाकुरगंगटी,चांदा, खरखोदिया, डुमरिया आदि पंचायतों के लीगल एड क्लिनिकों का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों को भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महत्व व विधिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई।
केंद्रों की स्थिति का जायजा
डालसा सचिव दीपक कुमार ने कहा कि आम लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने सहित व कानून के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रखंड मुख्यालय के साथ साथ पंचायत स्तर पर विधिक सहायता केन्द्र खोला गया है। इसका समुचित लाभ क्षेत्र वासियों को सुनिश्चित कराने को लेकर गठित टीम ने सभी केन्द्रों की स्थिति का जायजा लिया। सभी केन्द्रों पर पारा लीगल वोलेंटियरों को पदस्थापित किया गया है। इसके माध्यम से समय-समय पर झालसा व नालसा के माध्यम से आम लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाता है। इस दौरान सचिव के साथ चल रही टीम ने विभिन्न पंचायतों के मुखिया , वार्ड सदस्यों व आम लोगों को इससे संंबंधित जानकारी दी गई । भ्रमण के दौरान डालसा सचिव दीपक कुमार , एलएडीसी कार्यालय सहायक राकेश रंजन, अधिकार मित्र धनंजय कुमार,एलएडीसी कार्यालय के राकेश कुमार दास आदि साथ- साथ चल रहे थे।
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