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Godda News: उपयुक्त के निर्देश पर उर्वरक दुकानों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा में उपायुक्त लोकेश मिश्रा एवं कृषि निदेशक के निर्देश पर कृषि पदाधिकारी अभिजीत शर्मा ने उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे किसानों को सब्सिडी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराएं और सभी बिक्री की ऑनलाइन प्रविष्टियाँ करें। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

Godda News: उपयुक्त के निर्देश पर उर्वरक दुकानों का निरीक्षण

Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, गोड्डा लोकेश मिश्रा एवं कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी अभिजीत शर्मा द्वारा पत्थरगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत संचालित विभिन्न उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, स्टॉक पंजी, विक्रय अभिलेख, पीओएस मशीन के माध्यम से की जा रही ऑनलाइन प्रविष्टि, मूल्य सूची के प्रदर्शन तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई।

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उर्वरक विक्रेताओं के निर्देश

निरीक्षण के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, प्रत्येक बिक्री की ऑनलाइन प्रविष्टि पीओएस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से करें, निर्धारित दर से अधिक मूल्य की वसूली नहीं करें, स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख अद्यतन रखें तथा दुकान में स्टॉक एवं मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन करें। साथ ही किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी अथवा अनियमितता उत्पन्न नहीं होने देने के निर्देश दिए गए।

अनियमितताओं पर कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक वितरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन, अनावश्यक रूप से दुकान बंद रखना अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किसने किया?
उर्वरक दुकानों का निरीक्षण जिला कृषि पदाधिकारी अभिजीत शर्मा ने किया।
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