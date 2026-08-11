Godda News: गांधी मैदान में शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस परेड का रिहर्सल, स्कूलों के छात्र और जवान ले रहे हिस्सा

Godda News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला मुख्यालय में तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। आगामी 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों के तहत सोमवार से शहर के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस परेड का रिहर्सल शुरू हो गया। फूल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त और 15 अगस्त को मुख्य अतिथि द्वारा गांधी में ध्वजारोहण किया जाएगा और परेड से सलामी ली जाएगी। रिहर्सल में गोड्डा के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ पुलिस एवं आईआरबी के महिला पुरुष जवान हिस्सा ले रहे हैं। परेड सर्जन मेजर के नेतृत्व में करवाया जा रहा है। सुबह के समय गांधी मैदान में परेड की कदमताल और देशभक्ति के नारों से माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया। परेड रिहर्सल के दौरान विभिन्न स्कूलों की टुकड़ियों के छात्र-छात्राओं ने निर्धारित अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। वहीं पुलिस और आईआरबी के जवान भी परेड की तैयारियों में शामिल हुए। जवानों और स्कूली बच्चों को प्रशिक्षकों की ओर से कदमताल, अनुशासन, मार्चिंग तथा परेड से संबंधित अन्य गतिविधियों का अभ्यास कराया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का हिस्सा बनने को लेकर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह निर्धारित समय पर विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों की टीम के साथ गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। अभ्यास के दौरान बच्चों में देशभक्ति और उत्साह साफ नजर आ रहा है। शिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ मौजूद रहकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। कई स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 15 अगस्त के मुख्य समारोह में परेड के अलावा विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए स्कूल स्तर पर अभ्यास कराया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर विद्यालयों में भी विशेष उत्साह का माहौल बना हुआ है.