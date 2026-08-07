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Godda News: शांतिनगर में लाखों के जेवर समेत नकदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में शांति नगर मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक घर से जेवरात और नकदी सहित कई सामान चुरा लिए। चोरों के खिलाफ पुलिस जांच जारी है।

Godda News: शांतिनगर में लाखों के जेवर समेत नकदी चोरी

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दो दिनों के भीतर चोरी की दूसरी बड़ी वारदात सामने आने से शहरवासियों में दहशत का माहौल है।

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चोरी की ताजा घटना

ताजा मामला नगर क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले का है, जहां गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए जेवरात, नकदी सहित कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शांति नगर निवासी सोनी झा के घर में गुरुवार देर रात अज्ञात चोर घर में प्रवेश कर गए और बड़ी ही शातिर तरीके से पूरे घर की तलाशी ली। चोरों ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नकद रुपए, राशन का सामान, पूजा में उपयोग होने वाले पीतल एवं अन्य धातु के बर्तन, बनारसी साड़ी सहित कई मूल्यवान वस्तुएं चोरी कर लीं।

पुलिस कार्रवाई

बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के हर कमरे और अलमारी को खंगाला तथा आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब परिवार के लोगों की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारियां खुली देख उनके होश उड़ गए। जांच करने पर पता चला कि घर से कई कीमती सामान गायब हैं। इसके बाद परिजनों ने तत्काल नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे घर का निरीक्षण किया।

सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच

पुलिस ने चोरी की घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ साथ आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा sake। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्त में करने का प्रयास किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

गोड्डा में चोरी की घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं?
गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे शहरवासियों में दहशत का माहौल है।
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