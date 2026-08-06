Godda News: एसआरटी महाविद्यालय के विवरणिका का हुआ विमोचन
Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। बुधवार को ठामड़ी के एसआरटी महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. शंभू कुमार सिंह द्वारा महाविद्यालय की विवरणिका का विमोचन किया गया। विवरणिका में पाठ्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया और शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण है, जो विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है।
Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। बुधवार को स्थानीय एसआरटी महाविद्यालय धमड़ी की विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) का औपचारिक विमोचन महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य डॉ. शंभू कुमार सिंह सहित सभी प्राध्यापकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
विमोचन के अवसर पर
इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.सिंह ने कहा कि महाविद्यालय की विवरणिका विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों, नामांकन प्रक्रिया,शैक्षणिक गतिविधियों उपलब्ध सुविधाओं, नियमावली तथा अन्य आवश्यक जानकारियों को सरल एवं व्यवस्थित रूप से शामिल किया गया है। इससे नए विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को नामांकन एवं अध्ययन संबंधी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।
विद्यालय की गुणवत्ता
उन्होंने कहा कि महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। विवरणिका विद्यार्थियों को महाविद्यालय की कार्यप्रणाली एवं शैक्षणिक व्यवस्था को समझने में भी सहायक होगी।
विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित लोग
विमोचन कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक डॉ. अजय कांत,प्रो. निमाई चंद्र दास, प्रो. महेश्वर राम इंदवार, डॉ. देवानंद दास, डॉ. जेबा अनवर, डॉ. पल्लवी कुमारी, प्रो.नंदलाल पासवान, प्रो. एलिजाबेथ मरांडी, डॉ. अभय दुबे, प्रो. पुनीत सुरीन,डॉ. बिपीन कुमार, डॉ. गोविंद कुमार,प्रो. जयशंकर तिवारी,डॉ.मो. आतिफ क्यूम,डॉ. धीरेंद्र कुमार व रीमा कुमारी सहित शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी उपस्थित थे। सबों ने नई विवरणिका के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बताया।
प्रश्न और उत्तर
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