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Godda News: एसआईआर को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की बैठक, मतदाताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बसंतराय प्रखंड कार्यालय में एस आई आर के अंतर्गत मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर बैठक आयोजित की गई। बीडीओ श्री मरांडी ने मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही न करने और प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर जोर दिया। बीएलओ को मतदाताओं से संपर्क कर एस आई आर की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।

Godda News: एसआईआर को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की बैठक, मतदाताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया पर हुई चर्चा

Godda News: बसंतराय प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को एस आई आर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी करने एवं इसकी प्रक्रिया को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी ने की।

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बैठक के मुख्य बिंदु

बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ एवं सुपर बीएलओ मौजूद रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी ने सभी बीएलओ एवं सुपर बीएलओ को एस आई आर के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और नोटिस से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा की मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। संबंधित मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस उपलब्ध कराने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए।

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नोटिस प्रक्रिया पर जोर

बैठक के दौरान बीडीओ ने बीएलओ को बताया की जिन मतदाताओं के संबंध में एस आई आर के तहत आवश्यक कार्रवाई या दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोटिस दिया जाए। नोटिस देने के दौरान मतदाताओं को इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।

सभी मतदाताओं के लिए संतोषजनक प्रक्रिया

उन्होंने कहा की बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें एस आई आर की प्रक्रिया की जानकारी दें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही मतदाता सूची में नाम, पता एवं अन्य विवरण से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सुपर बीएलओ की निगरानी

बीडीओ ने सभी सुपर बीएलओ को अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा नोटिस से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया की एस आई आर जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सभी कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि मतदाता सूची का कार्य निर्धारित समय में सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। बैठक में बीएलओ एवं सुपर बीएलओ ने एस आई आर से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। अधिकारियों की ओर से समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मौके पर बिनोद मरांडी, बिनोद कुमार, सुभाष यादव,गोपाल सहायक शिक्षक, मुकेश कुमार यादव, आदि उपस्थित

लघु प्रश्न और उत्तर

बैठक में किन-किन लोगों ने भाग लिया?
बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ एवं सुपर बीएलओ मौजूद रहे।
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