Godda News: छापेमारी में अवैध शराब बनाने के सामान जब्त

Godda News: पोड़ैयाहाट, एक संवाददाता। पोड़ैयाहाट प्रखंड के लत्ता गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। सूचना मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) बैजनाथ उरांव अंचल अधिकारी अमित किस्कू उत्पाद विभाग पदाधिकारी टीम के साथ गांव पहुंचे और कार्रवाई की। लत्ता विद्यालय के समीप चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान टीम ने शराब की पैकिंग में उपयोग होने वाले कार्टन एवं विभिन्न प्रकार के 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। जब्त सामग्री को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेने के बाद मौके पर ही नष्ट कर दिया। कार्टनों को जलाकर नष्ट किया गया।

एसडीओ बैजनाथ उरांव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में कथित रूप से रमेश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर अवैध शराब का कारोबार किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण और कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल रहा। मामले की जांच जारी है। क्षेत्र के लोगों कहना है कि पौडैयाहाट में अवैध शराब बनाने और बेचने में बड़े माफियाओं का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि विभाग इसमें पुरी तरह से मिले हुए हैं। क्योकि गोडडा जिले में अवैध शराब जिस हिसाब से बन रही है वह पुरे राज्य में बिक रहे वैद्य शराब से कम नहीं है। लोगों ने केन्द्र व राज्य सरकार से इसकी उच्चस्तरीय जांच करने की गुहार लगाई है। जानकारों का कहना है कि कुछ एक लाईसेंसी दुकानों में बिक रहे शराब पर भी अवैद्य होने की आशंका उत्पन्न हो रही है जो उच्चस्तरीय जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा।