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Godda News: सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक विष्णुदेव चौधरी को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा में एक गरिमामय समारोह में सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक विष्णुदेव चौधरी को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। समारोह में उपस्थित अधिकारियों ने उनकी कार्यशैली को प्रेरणास्रोत बताते हुए भावभीनी विदाई दी।

Godda News: सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक विष्णुदेव चौधरी को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। पुलिस केंद्र गोड्डा में शनिवार को एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लंबे समय तक पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए पुलिस निरीक्षक विष्णुदेव चौधरी, जो पथरगामा प्रभाग में पदस्थापित थे, को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल एवं समर्पित सेवाकाल की सराहना की।

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विदाई के पल

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह सम्मान समारोह कब आयोजित किया गया?
यह सम्मान समारोह शनिवार को आयोजित किया गया।
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