Godda News: मवेशी को बचाने के प्रयास में पलटी तेज रफ्तार थार, एयरबैग खुलने से तीन लोगों की बची जान
Godda News: गोड्डा-महागामा फोरलेन सड़क पर एक महिंद्रा थार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मवेशी को बचाते समय चालक ने नियंत्रण खो दिया। हालांकि, एयरबैग खुलने के कारण तीनों सवार सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया जहाँ चिकित्सकों ने मामूली चोटों के बाद उन्हें घर भेज दिया।
Godda News: गोड्डा, निज प्रतिनिधि । गोड्डा-महागामा फोरलेन सड़क पर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मछिया सिमडडा गांव के समीप गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क पर अचानक आए एक मवेशी को बचाने के प्रयास में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद थार सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे के पोल से टकराकर पलट गई। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन समय पर एयरबैग खुल जाने से उसमें सवार तीन लोगों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार, थार पथरगामा से गोड्डा की ओर आ रही थी। इसी दौरान मछिया सिमडडा गांव के पास अचानक एक मवेशी सड़क पर आ गया। चालक ने उसे बचाने के लिए वाहन मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई और पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सीसीटीवी कैमरे का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया तथा थार के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा。
घटनास्थल पर सहायता
हादसे के समय वाहन में तीन लोग सवार थे। टक्कर के तुरंत बाद वाहन के एयरबैग खुल गए, जिससे सभी सवार गंभीर चोटों से बच गए। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल में उपचार
अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक जांच के बाद तीनों की स्थिति सामान्य पाई। मामूली चोट होने के कारण उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
पुलिस कार्रवाई
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार में वाहन चलाने के दौरान सतर्कता बरतने और सड़क पर अचानक आने वाले पशुओं से सावधानी रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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