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Godda News: बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण और हरियाली से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में योग और आयुर्वेद को दैनिक जीवन का

Godda News: बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। महागामा ऊर्जानगर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को स्वामी बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। इस दौरान औषधीय पौधों के महत्व पर चर्चा की गई तथा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में योग प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक सामान्य रोगों के उपचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में औषधीय पौधे उपयोगी साबित होते हैं। लोगों से अपने घरों और आसपास तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, नीम सहित अन्य औषधीय पौधे लगाने तथा प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने की अपील की गई।इसके

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बाद मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लेते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण और हरियाली से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।कार्यक्रम में योग और आयुर्वेद को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित योग, संतुलित आहार और औषधीय पौधों का समुचित उपयोग लोगों को स्वस्थ एवं निरोग जीवन की ओर ले जा सकता है। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लिया

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