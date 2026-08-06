Godda News: दो दिनों की झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, कझिया नदी के पुराने पुल का धसा एक भाग

Godda News: गोड्डा में पिछले दो दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों के चेहरे खिलाए हैं। धान की फसल को नई रफ्तार मिली है, लेकिन जलजमाव ने शहर के कई मोहल्लों में जनजीवन प्रभावित किया है। जलनिकासी व्यवस्था की कमी ने समस्या को बढ़ा दिया है।

Godda News: गोड्डा, एक प्रतिनिधि। पिछले दो दिनों से गोड्डा जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में रुक-रुक कर हुई मूसलाधार बारिश ने गोड्डा में राहत और परेशानी दोनों की तस्वीर पेश की है। लंबे इंतजार के बाद हुई अच्छी वर्षा से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। नदियां, तालाब और डेम पानी से लबालब होने लगे हैं, जिससे खरीफ फसलों, विशेषकर धान की खेती को नई रफ्तार मिली है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई मोहल्लों में जलजमाव और घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। धान की खेती को मिला संजीवनी।

किसानों की खुशियों का कारण जिला कृषि विभाग के अनुसार गोड्डा जिले में इस वर्ष 51,500 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित है। मानसून की धीमी शुरुआत के कारण शुरुआती दिनों में धान रोपाई की गति काफी धीमी रही, लेकिन पिछले दो दिनों की लगातार बारिश के बाद खेती ने रफ्तार पकड़ ली है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक बुधवार तक 27,111 हेक्टेयर भूमि में धान का आच्छादन हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का 52.64 प्रतिशत है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक मौसम अनुकूल रहा तो शेष खेतों में भी जल्द रोपाई पूरी कर ली जाएगी।

शहर में जलनिकासी व्यवस्था की खुली पोल बारिश का सबसे अधिक असर गोड्डा शहर के वार्ड संख्या 3, 7 और 8 में देखने को मिला। कई मोहल्लों में सड़कों पर पानी भर गया, जबकि निचले इलाकों के अनेक घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया। गली-मोहल्लों में जलजमाव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद ने समय रहते जलनिकासी की व्यवस्था मजबूत नहीं की और नालों के निर्माण व सफाई की अनदेखी की। परिणामस्वरूप बारिश का पानी नहीं निकल सका और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही।

कझिया नदी में उतरा पानी, पुराने पुल का एक भाग धंसा लगातार बारिश के बाद कझिया नदी में भी काफी दिनों बाद पानी का बहाव देखने को मिला। जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि इसी दौरान नदी पर बने पुराने और अनुपयोगी पुल का एक भाग धंस गया। चूंकि इस पुल का वर्तमान में उपयोग नहीं होता है, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह घटना पुराने ढांचों की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा सदर प्रखण्ड अंतर्गत कौवा डेम में पानी लबालब भर गया। ग्रामीणों नें बतया की पानी का स्तर काफी ज्यादा हो गया। गांव तक पानी घुस गया था।

दो दिनों में गोड्डा प्रखण्ड में 341.6 मिमी वर्षा दर्ज जिला कृषि विभाग के अनुसार गोड्डा प्रखंड में पिछले दो दिनों के दौरान कुल 341.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसमें 3-4 अगस्त की रात 175.2 मिलीमीटर तथा 4-5 अगस्त के दौरान 166.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पूरे जिले में अगस्त माह में अब तक औसतन 81.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 153.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। अच्छी बारिश ने खेती को नई उम्मीद दी है, लेकिन साथ ही शहरी जलनिकासी व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है।